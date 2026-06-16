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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 221 gözaltı - haberler

        Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 221 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri merkezli 6 ilde bu sabah 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        6 ilde operasyon: 221 gözaltı
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        Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara,

        Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

        2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı.

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