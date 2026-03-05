Kayseri’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Giriş: 05.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'nın haberine göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, F.A. (40) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çiğdem M.’ye (57) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Çiğdem M.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi.
EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
İncelemelerin ardından Çiğdem M.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, F.A.’da ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ