        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kayseri’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

        Kayseri’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'nın haberine göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, F.A. (40) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Çiğdem M.’ye (57) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Çiğdem M.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

        İncelemelerin ardından Çiğdem M.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, F.A.’da ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
