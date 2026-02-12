Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kaza yaptı, yara almadan kurtuldu... Tekrar kazaya karıştı, durumu ağır! | Son dakika haberleri

        Kaza yaptı, yara almadan kurtuldu... Tekrar kazaya karıştı, durumu ağır!

        Bodrum'da otomobiliyle kaza yapan Onur K., ilk kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar olay yerine döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:57
        İlkinde kurtuldu, tekrar kaza geçirdi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazadan yara almadan kurtulan sürücü, yolun karşısına geçmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

        ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

        AA'daki habere göre kaza; Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki otomobil, Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savruldu.

        KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

        Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı.

        KAZA YERİNDEN UZAKLAŞTI

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyen sürücü kaza yerinden uzaklaştı.

        TEKRAR OLAY YERİNE GELMEYE ÇALIŞTI

        Bir süre sonra tekrar kaza yerine gelmeye çalışan Onur K, yolun karşısına geçmek istediği sırada V.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Sağlık ekibince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Onur K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Muğla
