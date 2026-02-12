Kaza yaptı, yara almadan kurtuldu... Tekrar kazaya karıştı, durumu ağır!
Bodrum'da otomobiliyle kaza yapan Onur K., ilk kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar olay yerine döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazadan yara almadan kurtulan sürücü, yolun karşısına geçmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
AA'daki habere göre kaza; Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Onur K. yönetimindeki otomobil, Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savruldu.
KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI
Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı.
KAZA YERİNDEN UZAKLAŞTI
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyen sürücü kaza yerinden uzaklaştı.
TEKRAR OLAY YERİNE GELMEYE ÇALIŞTI
Bir süre sonra tekrar kaza yerine gelmeye çalışan Onur K, yolun karşısına geçmek istediği sırada V.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık ekibince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Onur K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.