        Kazada yaralanan polis şehit oldu | Son dakika haberleri

        Kazada yaralanan polis şehit oldu

        İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz yıl meydana gelen bir kazadan kahreden haber geldi. İlçede, polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu.

        AA'da yer alan habere göre Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

        BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, "İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatı'mıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." paylaşımında bulundu.

