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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi! - Haberler
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Kemal Derviş yaşamını yitirdi

Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi

Son dakika: Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi! - Haberler
HABERTURK.COM

2001-2002 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Kemal Derviş 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Derviş uzun süredir ABD'de parkinson tedavisi görüyordu.

Lisans ve lisans üstü eğitimini London School of Economics'te (LSE) alan Derviş doktorasını ise Princeton Üniversitesi'nde yaptı. 1977 yılında Dünya Bankası'nda göreve başlayan Derviş 1996'da kurumun Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI

2001 mali krizinin ardından Derviş Ecevit Hükümeti tarafından Türkiye'ye davet edildi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak IMF ile müzakereleri yönetti. Hazırladığı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında özellikle finans sisteminde önemli reformlara imza attı.

Program kapsamında Türkiye sabit kur rejiminden dalgalı kura geçti.

2002 Ağustos ayında dönemin başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.
9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı.

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