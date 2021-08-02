Kemerköy Termik Santrali'nden yangın açıklaması 0:00 / 0:00

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Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali, bölgede devam eden orman yangınları ve alınan önlemler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi.

"DESTEK ARAÇLARI SEVK EDİLDİ"

Bölgede süren yangını söndürme çalışmalarına da destek verildiği bilgisi verilen açıklamada, "Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyelerimiz ve acil durum müdahale ekiplerimiz ortak çalışmalarına devam etmektedir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır" ifadelerine yer verildi.