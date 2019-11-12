CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank palet fabrikası hakkında, "20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş?" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın vefatı dolayısıyla üzüntülerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Dün Mümtaz Soysal'ı kaybettik. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir demokrasi, bilim abidesiydi. Parlamentoda görev yaptığı görev içerisinde özelleştirmelere karşı büyük mücadele yaptı. İşçilerin haklarını sonuna kadar savundu. 1971 darbesinden sonra komünizm propagandası yapıyor diye ağır hapis cezası verdiler. Mümtaz Soysal bütün bu acıları yaşadı ama asla yılmadı. Ülkesinin çıkarlarını emekten, bilimden, dostluktan yana kullandı. Uluslararası pek çok ödül sahibi oldu. Mümtaz Hoca gerçekten de Türk akademik dünyasının geliştirdiği mümtaz isimlerden biriydi" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NA 10 KASIM ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 10 Kasım'daki sözleri nedeniyle eleştiren CHP lideri, "Mustafa Kemal, her alanda üretmek ve çalışmak demektir. Biz, Gazi Mustafa Kemal'i böyle anlayacağız ve anacağız. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni topladığında ülkemizde savunma sanayi yoktu. İlk yaptığı iş, Kırıkkale'de bir entegre sanayi kurmak oldu. O zamanlar on binlerce kişi çalışırken, şimdi birkaç kişi çalışıyor" diye konuştu.

"BÜTÜN SILARI KATAR'A VERDİNİZ"

Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin eleştirilerini hatırlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Tank Palet Fabrikası ile ilgili sorular sordum, değeri 20 milyar dolar. Sorduk, bunu 25 yıllığına BMC Grubu'na verdiler 'İhaleyi ne zaman, nerede yaptınız?' dedik. O fabrikanın kuruluşunda benim vergim var, babamın vergisi var. Sormak hakkım. 'Öğrenemezsin' diyorlar. Ya sen o fabrikada oluşan bütün sırları Katar Ordusu'na verdiniz. Niye? 20 milyar dolarlık bir fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş? Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Sen dürüst değilsin, samimi değilsin. Sen 25 yıllığına kiraladığın tank palet fabrikası için kaç lira aldın? 5 kuruş dahi almadın."

BENİM NE İŞİM VAR BU KÜRSÜDE

"15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için para topladılar, o para nereye gitti?" diye soran Kemal Kılıçdaroğlu, "O vakfın adresi neresi yok. O vakfın telefonunu aradım yok?" dedi. Kılıçdaroğlu, "Ben bu soruları sormazsam benim bu kürsüde ne işim var? Ben bu soruları sormazsam CHP Genel Başkanlığı'nda benim ne işim var? Sayın Erdoğan diyor ki, ‘17 yılın sonunda özellikle istihdam konusunda büyük başarı sağladık’. Ya Allah aşkına ben şimdi ne diyeyim! İşsiz kardeşlerime sesleniyorum; AK Parti döneminde 15 istihdam paketi açtılar, 5 tane ekonomi reform paketi açıkladılar. Bir şey çıkmadı" dedi.