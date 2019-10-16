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Kim 'büyük operasyon' hazırlığında

HABERTURK.COM

Kuzey Kore medyası, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, ülkenin en kutsal yerlerinde Paektu Dağı'nda at binerken çekilen görüntülerini yayınladı. Görüntüler Kim'in, bir kez daha tüm dünyayı şaşırtacak 'büyük bir operasyon' hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı. Kim, Paektu'yu son ziyaretinin ardından komşusu Güney Kore'yle barış görüşmelerine başlamıştı.

kim jong-un

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devlet televizyonunda yayınlanan son görüntüleri, Pyongyang yönetiminin 'dünyayı şaşırtacak' bir eyleme hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim'in ülkenin en kutsal yerlerinden olan Paektu Dağı'nda at binerken çekilen görüntülerini servis etti.

KCNA, Kim'in 'Kore tarihinde son derece büyük öneme sahip olacak bir olay öncesinde Paektu'yu ziyaret ederek ata bindiğini' belirtti. Haberde Kim'in dünyayı ilgilendiren büyük operasyonları öncesinde daima Paektu Dağı'nı ziyaret ederek atacağı adımların ayrıntılarını düşündüğü' vurgulandı.

Kim Jong-un, 2017 yılı sonlarında Paektu Dağı'nı ziyaret etmişti. Ziyaretten birkaç gün önce Kuzey Kore ABD topraklarını vurma kapasitesine sahip olduğu belirtilen en büyük kıtalararası balistik füzesini denemişti, ancak Kim ziyaretinden birkaç hafta sonra Güney Kore ile müzakerelerin kapısını açan Yeni Yıl Konuşması'nı gerçekleştirmişti.

Kim, geçtiğimiz yıl Güney Kore'li mevkidaşı Moon Jae-in'e, Paektu'nun zirvesini gezdirmişti.

Uzmanlar, Kim'in önümüzdeki günlerde ülkesinin uzay programını açıklayabileceğini öngörüyor. Kim'in bu şekilde, silah denemesi yapmadan, ülkesinin gücünü Batılı ülkelere göstermeyi amaçlayacağı düşünülüyor.

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