        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Kırıkkale haberleri: Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yargılandığı 'rüşvet' davası 8 Haziran'a ertelendi | Son dakika haberleri

        Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in yargılandığı 'rüşvet' davası 8 Haziran’a ertelendi

        Kırıkkale'de rüşvet iddiasıyla yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin davası görüldü. Duruşmada savunmalar alınırken mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için davayı 8 Haziran'a erteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:27 Güncelleme:
        Keskin Belediyesi'nde duruşma ertelendi

        Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık M.Y, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, beraatini talep etti.

        Cönger'in avukatları ise reddihakim taleplerini yineledi.

        Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

