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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kırklareli'de süs havuzu faciasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Kırklareli'de süs havuzu faciasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi

        Kırklareli'de bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik kaçağı nedeniyle 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Havuzda topraklama sisteminin olmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:40
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        Süs havuzu faciasında 3 gözaltı
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        Kırklareli’nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapıldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1’i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri havuzda yaptıkları incelemede havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

        Olayla ilgili işletme sahibi dün gözaltına alınmıştı. İşletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A’nın soruşturma kapsamında gözaltı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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