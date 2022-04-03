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Haberler Gündem Güvenlik Gökhan Çıra son dakika: Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
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Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme başlatıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde tezkeresini alan eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

Gökhan Çıra son dakika: Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme
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HABERTURK.COM / DHA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mamak'ta vatani görevini yaptıktan sonra tezkeresini alan bir askerin kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığı, kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereğinin yapılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Ankara Mamak'ta bedelli askerlik yapan sevgilisi Gökhan Çıra'yı konvoyla kışladan almıştı. Görüntüler ise tepkilere yol açmıştı.

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