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İstanbul’da, KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan'ın 12 yaşındaki kızına, yaya geçidinden motosiklet çarptı. Polis, tarafından çizilen kaza yeri krokisinde, çarpma noktası yaya yolunun 7 metre ilerisinde gösterildi. Ancak ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Kazanın yaya yolu üzerinden meydana geldiği ve küçük kızın çarpma etkisiyle motosiklet tarafından 7 metre ileriye sürüklendiği görüldü. Bu görüntüleri üzerine savcılık "Yurt dışı yasağı" konulup serbest kalan sürücü hakkında "Tutuklanma" talebinde bulundu. Mahkeme kararı reddetti. Olay, 3 Haziran günü saat 19.20 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte caddenin karşı tarafına geçmek için yaya yolundan geçmek isterken dehşeti yaşadı. Hızla gelen bir motosiklet ailenin 12 yaşındaki çocukları B.V.'ye çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan B.V. daha sonra yoğun bakıma alındı. Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü Onur A. (20) ise ekiplerce hemen olay yerinde gözaltına alındı.

"HERHANGİ BİR TRAFİK LAMBASI YOKTU" Onur A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beşiktaş Meydan’dan evime doğru gidiyordum. Seyir halindeyken otelin önündeki bahçenin yakınlarında bir çocuk yola geldi ve geçer gibi yaptı ama geçmedi. Ben de geçmeyeceğini düşündüğüm için duraksamadan devam ettim. Bu sırada çocuk bir anda geçince ben de motosikleti durduramayıp ona çarptım. Çarpmış olduğum yerde herhangi bir Trafik lambası yoktu" dediği öğrenildi. "Taksirle yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan Onur A., buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. SERBEST BIRAKILDI Aile hastanede yaşam mücadelesi veren küçük çocuklarıyla ilgilenirken, sürücü Onur A. "Yurt dışı" yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ AİLE BULDU Sürücünün serbest kaldığını öğrenen aile, bir ikinci şoku dosyada gördüğü eksiklerde yaşadı. Polis tarafından çizilen olay yeri krokisinde, çarpma anı yaya yolunun 7 metre ilerisinde gösterilmişti. Oysa çarpma anı yaya yolu üzerinde gerçekleşmişti. Olay anına ait görüntülerinde bulunup savcılığa gönderilmediğini fark eden Volkan ailesi, olay yerine giderek o dehşet olaya ait görüntüleri buldu. HIZLA ÇARPIYOR METRELERCE SÜRÜKLÜYOR Olay anının görüntülerine ulaşan Volkan ailesi hemen polisi aradı. Görüntüler polise teslim edildi. Ortaya çıkan görüntüler dehşet anını ortaya koydu. Görüntülerde hızla gelen bir motosiklet, küçük kıza çarparak metrelerce ileriye sürüklüyor.