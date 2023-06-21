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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: KKTC Başbakanlık Basın Müdürü'nün kızına motosiklet çarptı! Gerçek ortaya çıktı
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KKTC Başbakanlık Basın Müdürü'nün kızına motosiklet çarptı! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Barbaros Bulvarı'nda hızla gelen motosiklet, KKTC Başbakanlık Basın Müdürü Ümral Volkan'ın kızına çarptı. Polis krokisinde yaya geçidinin 7 metre ilerisinde gerçekleştiği iddia edilen olay, güvenlik kameraları görüntüleriyle yaya geçidi üzerinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Küçük kızın çarpmanın şiddetiyle 7 metre sürüklendiği belirlendi. Olay sonrası küçük kızın tedavisi sürerken, motosiklet sürücüsü yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı

Son dakika: KKTC Başbakanlık Basın Müdürü'nün kızına motosiklet çarptı! Gerçek ortaya çıktı
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İstanbul’da, KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan'ın 12 yaşındaki kızına, yaya geçidinden motosiklet çarptı. Polis, tarafından çizilen kaza yeri krokisinde, çarpma noktası yaya yolunun 7 metre ilerisinde gösterildi. Ancak ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Kazanın yaya yolu üzerinden meydana geldiği ve küçük kızın çarpma etkisiyle motosiklet tarafından 7 metre ileriye sürüklendiği görüldü. Bu görüntüleri üzerine savcılık "Yurt dışı yasağı" konulup serbest kalan sürücü hakkında "Tutuklanma" talebinde bulundu. Mahkeme kararı reddetti.

Olay, 3 Haziran günü saat 19.20 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümral Volkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte caddenin karşı tarafına geçmek için yaya yolundan geçmek isterken dehşeti yaşadı. Hızla gelen bir motosiklet ailenin 12 yaşındaki çocukları B.V.'ye çarptı. Küçük kız çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı haldeki küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan B.V. daha sonra yoğun bakıma alındı. Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü Onur A. (20) ise ekiplerce hemen olay yerinde gözaltına alındı.

"HERHANGİ BİR TRAFİK LAMBASI YOKTU"

Onur A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beşiktaş Meydan’dan evime doğru gidiyordum. Seyir halindeyken otelin önündeki bahçenin yakınlarında bir çocuk yola geldi ve geçer gibi yaptı ama geçmedi. Ben de geçmeyeceğini düşündüğüm için duraksamadan devam ettim. Bu sırada çocuk bir anda geçince ben de motosikleti durduramayıp ona çarptım. Çarpmış olduğum yerde herhangi bir Trafik lambası yoktu" dediği öğrenildi.

"Taksirle yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan Onur A., buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Aile hastanede yaşam mücadelesi veren küçük çocuklarıyla ilgilenirken, sürücü Onur A. "Yurt dışı" yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ AİLE BULDU

Sürücünün serbest kaldığını öğrenen aile, bir ikinci şoku dosyada gördüğü eksiklerde yaşadı. Polis tarafından çizilen olay yeri krokisinde, çarpma anı yaya yolunun 7 metre ilerisinde gösterilmişti. Oysa çarpma anı yaya yolu üzerinde gerçekleşmişti.

Olay anına ait görüntülerinde bulunup savcılığa gönderilmediğini fark eden Volkan ailesi, olay yerine giderek o dehşet olaya ait görüntüleri buldu.

HIZLA ÇARPIYOR METRELERCE SÜRÜKLÜYOR

Olay anının görüntülerine ulaşan Volkan ailesi hemen polisi aradı. Görüntüler polise teslim edildi. Ortaya çıkan görüntüler dehşet anını ortaya koydu. Görüntülerde hızla gelen bir motosiklet, küçük kıza çarparak metrelerce ileriye sürüklüyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Elde edilen bu görüntüler üzerine Ümral Volkan avukatı aracılığıyla yeniden şikayette bulundu. Polisin çizdiği yanlış kaza krokisinden bahsedilen şikayette, motosikletin sürücüsünün yaya yolunda 5 kişiyi gördüğü halde hızını hiç kesmeyip yaklaşık 100 kilometre hızla devam ederek kazayı yaptığı belirtildi. Görüntüleri izleyen savcılık harekete geçti.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kazanın yaya yolu üzerinden meydana geldiğini gören savcılık sürücü hakkında mahkemeye "Tutuklanma" talebinde bulundu. Savcılığın tutuklanma talebini inceleyen mahkeme, sürücüye verilen "Yurt dışı" yasağının yeterli olduğunu belirterek tutuklanma talebini reddetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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