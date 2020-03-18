Kolonya ve dezenfektan için flaş karar

Son dakika haberi! Kolonya ve dezenfektan için flaş karar! Haberler

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Resmi Gazete'de yayımlanana kararla 'İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e yeni ürünler eklendi.

Buna göre dezenfektan, kolonya, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ihracatı izne tabi tutuldu.

ÖN ONAY ALINACAK

Kararda eklenen ürünlerle ilgili şu madde yer aldı: "Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır."