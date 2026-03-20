        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü kurtarılamadı

        Manisa'da yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Oğuz Şeker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        İHA'daki habere göre kaza; saat 11.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuz Şeker (26) idaresindeki otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak savruldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ARACIN KALDIRILMASIYLA TRAFİK DÜZELDİ

        Öte yandan Uşak yönüne tek şeritten verilen trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bayram sabahında yaşanan acı olay, Oğuz Şeker'in ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

