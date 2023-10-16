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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika: Konut satışlarında düşüş - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında düşüş

        Eylül ayında konut satışları bir önceki aya göre yüzde 15.9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9.5 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:19
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        Konut satışlarında düşüş
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        TÜİK eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656 oldu. Satışlar ağustos ayına göre ise yüzde 15.9 düştü.

        Konut satışı, Eylül 2023:

        ARDAHAN SON SIRADA

        Eylül ayında konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

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        9 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 14.9

        Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

        Konut satış sayısı, Eylül 2023:

        YABANCIYA SATIŞTA YÜZDE 42 GERİLEME

        Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930'a geriledi. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2.9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 7 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin takip etti.

        Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Eylül 2023:

        Detaylar geliyor...

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