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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika Konya'da dehşet! 24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü! - Haberler
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24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü!

Son dakika haberine göre Konya'da Elif Yakın (24),tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Son dakika Konya'da dehşet! 24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü! - Haberler
24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü!
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DHA

Konya'da, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bir kadın daha katledildi. Bir eğlence mekanında çalışan Elif Yakın (24),bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla göğsünden vuruldu.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yerde kalan Elif Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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