24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, saat 03.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bir kadın daha katledildi. Bir eğlence mekanında çalışan Elif Yakın (24),bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşı Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla göğsünden vuruldu.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yerde kalan Elif Yakın, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli Seyfullah K., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.