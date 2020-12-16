Korona aşısı olmuştu! Profesörden tavsiye 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının faz-3 çalışmalarında gönüllü olarak aşı yaptıran Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer, "Biz eğer bu pandemiyi yok etmek istiyorsak, aşılanmak lazım. İnsanlar aşılanmazsa bu pandemiyi yok edemeyiz" dedi.

Demirer, Covid-19 salgınının bütün dünyada tarihsel şok etkisine sebep olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda aşı çalışmalarına yardımcı olmak gerektiğine işaret ederek, Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşı adayı için gönüllü olduğunu aktaran Demirer, şunları söyledi:

"Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Birçok arkadaşımız da katıldı. Burada denek olmak kutsal bir şey. Sonuç olarak aşının kullanılabilir hale gelip, onay alıp insanlığın hizmetine sunulması önemli. Ben de denek olarak çalışmaya katıldım ve iki doz aşı yapıldı. İlki 18 Kasım'da ikincisi de 2 Aralık'ta iki hafta arayla. Türkiye'de, Brezilya'da, Endonezya'da Çin aşısının çalışmaları birçok ülkede devam ediyor."

"BEN ÇOK KORKMADIM"

Demirer, Çin aşısının inaktive edilmiş olmasına değinerek, şu bilgileri verdi: "Bildiğimiz zararsız bir aşı. Ölü aşıların çok büyük, beklenmedik yan etkisi olmuyor. Dolayısıyla ben çok korkmadım, ölü aşı olduğu için yaptırmaya karar verdim. Aşıyı olduktan sonra iki gün halsizlik oldu, aşı yapılan omzumda hafif bir ağrı oldu. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci günlerde biraz üşüme ve 37 derece gibi hafif ateş oldu. Sonra bu bulgular kayboldu. İkinci aşıdan sonra hafif halsizlik hissettim, fazla bir şey hissetmedim. Başka da bir yan etki olmadı ama genellikle birçok denek arkadaş, iki gün süren bir halsizlik, bazen de aşı yapılan bölgede ağrı olduğu şeklinde beyan ediyorlar."

Aşılara ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu anlatan Demirer, "Bu zamana kadar yapılan açıklamalarda hem Amerika hem de Pfizer/BioNTech aşılarının yüzde 94-95 oranında etkili olduğunu gördük. Endonezya'dan bir açıklama yapıldı, Çin aşısı yüzde 97 oranında koruyuculuk/bağışıklık etkisi yarattığı yönünde. Türkiye'deki, Brezilya'daki sonuçlar da belli olunca Çin aşısının da ne kadar bir koruyuculuk sağladığını daha iyi öğreneceğiz" diye konuştu.

Demirer, Çin aşısı veya Pfizer/BioNTech olsun insanların bu aşıyı yaptırmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Bu çok ciddi bir pandemi. Biz eğer bu pandemiyi yok etmek istiyorsak aşılanmak lazım. İnsanlar aşılanmazsa bu pandemiyi yok edemeyiz. Bir toplumda yüzde 50'si, 60'ı aşılanıp yüzde 30-40'ı 'hayır ben aşılanmayacağım' derse o zaman bu salgın kaybolmaz. Aşılamayı çok iyi bir oranda yapmak lazım. Global bir çözüm önemli. Gidip Kuzey Amerika'yı, Avrupa'yı aşılarsınız ama Afrika'yı diğer ülkeleri aşılamazsanız o zaman yine pandemi dünyada silinmez. Adaletli bir yaklaşım şart. Eşitlik içinde fakir ülkelere de imkan sağlayarak global bir çözüm bulmak önemli burada."

"BU AŞILARDA NE KADAR BAĞIŞIKLIK OLACAĞI BİLİNMİYOR"

"Esasen bu aşılarda ne kadar bağışıklık olacağı bilinmiyor. Çin aşısında da Pfizer/BioNTech'te de Amerika'nın Moderna'sında, AstraZeneca aşında ne kadar bağışıklık olacağı bilinmiyor." diyen Demirer, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bizim 'T hücresi' dediğimiz hafıza hücrelerimizin bunu belleğinde ne kadar süre tutacağını bilmiyoruz. Benim şahsi görüşüm; 9 ay 1 yıl gibi aşıların koruma sağlayabileceği ama nezle, influenza, grip aşılarında olduğu gibi belki bu hastalığı hafif geçirmemizi sağlayacağı. Belki bulaştırma oranını düşüreceği ve bu yönüyle de belki aşının yılda iki kez gerektiğini önümüzdeki 2 yılda net şekilde öğreneceğiz. Aşıyı tecrübe edeceğiz, ne kadar koruduğunu öğreneceğiz."

"AŞI YAPTIRAN DİĞER DOKTOR ARKADAŞLARDA DA BAĞIŞIKLIK OLUŞTU"

Demirer, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda da "Çin aşısı için yapılan faz-3 çalışmada gönüllü oldum. 2 hafta ara ile 2 doz aşı yapıldı. İlk aşıdan sonra birkaç gün halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş oldu. 21. günde antikor düzeyine baktırdım ve yüksek bir IgG seviyesi ile tam bağışıklık oluştuğunu gördüm. Benimle aşı yaptıran diğer doktor arkadaşlarda da bağışıklık oluştu. Görülüyor ki bu Çin aşısı Sinovac Covid-19'a karşı koruyucu. Değerli arkadaşlarım lütfen siz de aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.