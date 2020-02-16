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HaberlerSağlıkSON DAKİKA KORONA ÖLÜMLERİ! Bir günde 142 kişi öldü! Vaka sayısı 68 bin 500! Ölü sayısı yükseliyor!

Bir günde 142 kişi öldü! Vaka sayısı 68 bin 500! Ölü sayısı yükseliyor!

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı. Salgın nedeniyle 24 saat içinde 142 kişinin daha öldüğü açıklandı. Tedavi altına alınan 11 bin 272 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi

Koronavirüs ölümleri
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu bildirildi.

VAKA SAYISI 68 BİN 500

AA'da yer alan habere göre öte yandan Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong’da olmak üzere 1666’ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500’e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı.

HONK KONG'TA VAKA SAYISI 84 OLDU

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 84’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 142 CAN KAYBI

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

SALGIN İKİ AY ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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