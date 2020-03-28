AA

KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi. "Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanına gelenler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

KORUYUCU KIYAFET VE MASKE TAKTILAR

AA'da yer alan habere göre trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra AFAD personelinin eşlik ettiği 6 otobüs, Karaman'a gitmek için yola çıktı. Otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktığı görüldü. KKTC'den gelenlerin yurtlarda gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN