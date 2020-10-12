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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1614

Son dakika... Koronavirüs salgınında son durum paylaşıldı. Bugün 1614 yeni hasta tespit edildi. 58 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1614

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

''YOĞUN BAKIM ORANI DÜŞTÜ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.'' dedi.

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