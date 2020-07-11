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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1016

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün 21 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1016 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

koronavirüs

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün 21 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1016 yeni koronavirüs vakası tespit edildi...

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova." dedi.

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