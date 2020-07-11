Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yeni tabloyu paylaştı. Bugün 21 koronavirüs hastası hayatını kaybetti. 1016 yeni koronavirüs vakası tespit edildi...

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Son 24 saatte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217 oldu.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova." dedi.

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020

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