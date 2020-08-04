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HaberlerSağlık
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1083

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.

Koca, "Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

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