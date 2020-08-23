İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı binlerce kişi Kudüs'te gösteri yaptı



Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2020

''AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR''

Bakan Koca, ''Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.'' dedi.