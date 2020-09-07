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Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 281 bin 509 ve can kaybının 6 bin 730 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509 ve vefat sayısı 6 bin 730 oldu.

Hastaların zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı ise 1118 olarak açıklandı.

EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İL ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 7, 2020

15 MAYIS'TAN SONRAKİ EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Koca'nın son paylaştığı koronavirüs tablosunda, normalleşme adımlarının atıldığı tarihlerdeki vaka sayılarına yaklaşıldığı dikkat çekti.