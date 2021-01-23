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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 856

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi, 144 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 856
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 856
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Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

FİLYASYON ORANI YÜZDE 99,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.


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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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