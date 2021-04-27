Yeni vaka sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

DÜN 353 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan verilerine göre, 268 bin 893 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 716 hastayla birlikte 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti. 353 kişi hayatını kaybederken 48 bin 27 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 17-23 NİSAN 2021

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