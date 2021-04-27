Yeni vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.
DÜN 353 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan verilerine göre, 268 bin 893 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 716 hastayla birlikte 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti. 353 kişi hayatını kaybederken 48 bin 27 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 17-23 NİSAN 2021
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