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HaberlerSağlıkSon dakika: 27 Nisan Türkiye Korona vaka sayısı açıkladı: Yeniden artış... - Haberler
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 43 bin 301

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi, 346 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika: 27 Nisan Türkiye Korona vaka sayısı açıkladı: Yeniden artış... - Haberler
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

DÜN 353 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 26 Nisan verilerine göre, 268 bin 893 test yapılırken semptom gösteren 2 bin 716 hastayla birlikte 37 bin 312 yeni vaka tespit edilmişti. 353 kişi hayatını kaybederken 48 bin 27 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 17-23 NİSAN 2021

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