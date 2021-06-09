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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: 9 Haziran vaka sayısı 2021 açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 6 bin 454

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi, 87 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: 9 Haziran vaka sayısı 2021 açıklandı
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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