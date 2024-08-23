KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 KPSS Lisans sonuçları tıkla-öğren ekranı (sonuc.osym.gov.tr)
KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da ve ÖABT sınavı ise 4 Ağustos'ta düzenlenmişti. Merakla beklenen KPSS Lisans sınav sonucu ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Peki 2024 KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2024 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı…
Merakla beklenen 2024 KPSS sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans düzeyinde Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Kamuda memur olma hayaliyle sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. İşte ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı
14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun “A” olarak verilen cevabının “C” olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
2024 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2024 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
2024-KPSS LİSANS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, KPSS Lisan cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu:
''14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS (Alan Bilgisi) ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.''
2024 KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.