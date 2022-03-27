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Dikkat çeken görüntü! Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da Küçükçekmece Gölü’nde su kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti

Son dakika: Küçükçekmece'de dikkat çeken görüntü
Küçükçekmece'de dikkat çeken görüntü
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İHA

İstanbul’da Küçükçekmece’de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi.

İHA'nın haberine göre, yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü. Kıyıdan çekilen su dron ile havadan görüntülendi.

"YAĞIĞA RAĞMEN YAŞANDI"

Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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