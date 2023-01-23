Eğer Dünya birkaç saniye oksijensiz kalsaydı neler olurdu? Cevaplar hoşunuza gitmeyebilir

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DHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Ş.I. (29) adlı kadın, iddiaya göre kumar borcu yüzünden tartıştığı kocası R.I. tarafından evinde, 2 çocuğunun gözü önünde boğazından, yüzünden ve elinden bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre R.I. adlı zanlı apartmanın 7’nci katındaki evlerinin penceresine çıkarak ‘Eşimin boğazını kestim. Sadece ambulans gelsin’ diye bağırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

R.I., gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından eşi ambulansa konulduktan sonra polise teslim oldu. Ş.I., hastaneye kaldırılırken, apartmanın önüne gelen yakınları sinir krizi geçirdi.