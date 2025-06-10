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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla komisyon kurulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 10.06.2025 - 18:07
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        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların yüzde 48.1’i hız ihlali, yüzde 18.5’i şerit izleme, değiştirme, yüzde 14.9’i geçiş önceliği, yüzde 3.7’si dönüş kuralları, yüzde 1.8’i arkadan çarpma ve yüzde 13’ü diğer ihlallerdi.

        Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i yerleşim yeri içinde; 26’sı yerleşim yeri dışında meydana geldi.

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        Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları çok daha az yaşandı.

        Detayları: Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun 'sıfır…'

        Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

        Radar uygulamasının daha seyrek olduğu: Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı;

        Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

        Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor.

        İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

        Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."

        HIZ LEVHALARINI İNCELEME KOMİSYONU KURULDU

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.

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