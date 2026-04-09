Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Parlamentolararası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde, parlamento muhabirleriyle bir araya gelen araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ara seçim ve 'Terörsüz Türkiye Süreci'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL'DEN RANDEVU TALEBİ YOK"

"Sayın Özel’den gelen bir randevu talebi yok. Ancak biz gelen her talebi karşılıyoruz" diyen Kurtulmuş'un açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle...

"ARA SEÇİME TBMM GENEL KURULU KARAR VERİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya, "Anayasa ve iç tüzüğe göre bu konudaki karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu konuda en küçük inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların anayasa ve iç tüzük okumalarını tavsiye ederim" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KARAR ALINMIŞTIR"

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Süreci' kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin olarak da, şunları söyledi:

"Bu konuda acele etmemiz lazım, bir an evvel. Ama bu acele işlerimizi plansız bir şekilde yapmamızı gerektirmiyor.

Karar alınmıştır, yol haritası ortaya çıkmıştır. Hangi adımların atılacağı ile ilgili olarak da sorumluluk TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerdedir. Gönlümüz arzu eder ki en kısa sürede bu işin tamamlanmasıdır. Örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi, silah bırakma sürecinin hızlandırılması en temel beklentimizdir."