Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Mecliste kurulacak komisyon için partilerden isim istedi.

İHA'da yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarından 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulacak Meclis komisyonunda yer alacak milletvekili listesini istedi.

Kurtulmuş, partilere 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar süre verdi. Irak'ın kuzeyinde bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasından sonra Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM’de grubu bulunan partilerin liderleriyle ve temsilcileriyle görüşmüştü.

Mecliste kurulacak komisyonun 51 kişiden oluşması bekleniyor. Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Grubu bulunmayan partiler ise komisyonda birer üye ile temsil edilecek.