Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulacak komisyon için gruplara yazı gönderdi. Partilerden 31 Temmuz'a kadar komisyon için isim vermeleri istendi. Öte yandan komisyondaki 51 üyenin siyasi partilere göre dağılımı da açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtulmuş'tan siyasi partilere yazı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında Mecliste kurulacak komisyon için partilerden isim istedi.

        İHA'da yer alan habere göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarından 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulacak Meclis komisyonunda yer alacak milletvekili listesini istedi.

        Kurtulmuş, partilere 31 Temmuz saat 17.00’ye kadar süre verdi. Irak'ın kuzeyinde bir grup PKK'lı teröristin silah bırakmasından sonra Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM’de grubu bulunan partilerin liderleriyle ve temsilcileriyle görüşmüştü.

        Mecliste kurulacak komisyonun 51 kişiden oluşması bekleniyor. Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. Grubu bulunmayan partiler ise komisyonda birer üye ile temsil edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı