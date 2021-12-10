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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kuşadası'nda metruk bina alev aldı: 2 kişi yanarak öldü
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Kuşadası'nda metruk bina alev aldı: 2 kişi yanarak öldü

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi yanarak hayatını kaybetti. Feci olay, mahalleyi dumanların sarması ve yanık kokusunun yayılması üzerine ortaya çıktı.

Son dakika: Kuşadası'nda metruk bina alev aldı: 2 kişi yanarak öldü
Isınmak için sığındıkları evde yanarak öldüler!
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İHA

Olay, Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakil evde meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında mahallede terk edilmiş vaziyetteki bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis hattına ihbar etti.

Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan sokaktan yayıldığını fark etti. Kısa sürede metruk evin tamamını saran alevlere hemen müdahale eden ekipler, bir yandan da yanan evin içerisini kontrol etti.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM EVİ SARDI

İHA'nın haberine göre; evdeki yangını söndüren ekipler, alevlerin içerisinde kalmış biri kadın iki kişinin yanmış cesedine ulaştı. Yangının sokakta yaşadığı öğrenilen Fazmiye B. isimli 56 yaşındaki kadın ile Mustafa Ç. isimli 51 yaşındaki adamın sığındıkları metruk binada ısınmak için yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangına uykuda yakalanan iki şahsın da kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları için yanarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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