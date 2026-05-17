Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kütahya'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Furkan Okayay hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kütahya'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Furkan Okayay hayatını kaybetti

        Kütahya'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Furkan Okayay, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        22 yaşındaydı... Kazada hayatını kaybetti

        Kütahya'da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin karıştığı kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KAZA YAPTI

        İHA'daki habere göre; Kütahya merkez Demirciören köy yolu üzerinde gece yaşanan kazada, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki Furkan Okayay, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Genç yaşta yaşamını yitiren Furkan Okayay'ın ölümü ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Kazada yaralanan kişilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        "DERİN BİR ÜZÜNTÜYE BOĞMUŞTUR"

        Öte yandan, Ülkü Ocakları Kütahya Şube Başkanı Veli Özdamar da yayımladığı taziye mesajında, Furkan Okayay'ın Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Ocak yönetimimizin değerli bir parçası, Orta Öğretim Birim Başkanımız Furkan Okayay kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Beraber omuz omuza yürüdüğümüz, davamıza ve gençliğimize büyük emekleri geçen değerli kardeşimizin vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur" ifadelerini kullandı.

        Özdamar, mesajının devamında merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 yıldır bitmeyen şantaj

        Antalya'da bir vatandaşın ikametine kimliği belirsiz şahıslar tarafından 4 yıldır internet üzerinden aynı saat aralığında onlarca yemek siparişi verildi. Siparişlerin ardı arkası kesilmezken, vatandaşın kapısına zaman zaman da nakliyeci, ambulans, cenaze aracı gönderildi. Telefon numarasından şahısl...
        #Kütahya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!