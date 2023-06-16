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Haberler Gündem Hava Durumu Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor...
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Kuvvetli hava olayları İstanbul'a yaklaşıyor!

Çok sayıda kentte etkili olan sağanak yağışlar İstanbul'a da yaklaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Yukarı seviyelerde oluşacak karışımlar, yer seviyesi ile olan sıcaklık farkları, meteorolojide konveksiyon dediğimiz fırınlama etkisi ile özetle Marmara ve Ege bu geceyi şiddetli hava olaylarıyla geçirebilir" dedi

Meteorolojiden İstanbullulara son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor...
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Kuvvetli hava olayları İstanbul’a yaklaşıyor. Marmara bölgesi Balıkesir-Çanakkale-Edirne gibi merkezleriyle şu sıralarda yağışlı havanın etkisine girdi.

İstanbul’da ve genel olarak Türkiye’de son 36 saat hava sıcaklıkları yüksek seyretti ve bu akşam yaklaşırken güneş karaları iyice ısıtmış olacak. Bir yandan üstümüze Ege üzerinden esen rüzgarlar batı bölgelere hem daha sıcak havayı hem de bolca su buharı taşıyor.

Yukarı seviyelerde oluşacak karışımlar, yer seviyesi ile olan sıcaklık farkları, meteorolojide konveksiyon dediğimiz fırınlama etkisi ile özetle Marmara ve Ege bu geceyi şiddetli hava olaylarıyla geçirebilir.

Cumartesinin sabah ve öğleni dahil olmak üzere gelecek 24 saatte yaşanması muhtemel hava olaylarına hazırlıklı olalım. Yarın öğle Çanakkale-Bursa-Düzce-Karabük hattında sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyebilir. İstanbul’da yağmur daha çok Anadolu yakasında etkili olacak görünse de tahmini yarın takip etmekte yarar var, Boğaziçi çevresinde kuvvetli yağmur olasılığı yüksek. Pazar günü İstanbul’da daha sakin geçecek fakat gün içinde yağmur geçişleri görülebilir, rüzgar hafta sonu Marmara’da poyraz ve zaman zaman karayel olacak son zamanların serin havalarından biri geliyor.

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne gibi geniş alanda ve İstanbul’un doğu ilçeleri ile Gebze’de lokal dolu yağışları görülebilir. Dolu yağışı olasılığının Marmara’da yükseldiği bir 24 saat geçireceğiz. Özellikle Gebze-Kocaeli arasında bu gece kuvvetli sağanak yağışa, olası dolu yağışlarına karşı tedbirli olunmalı. Yukarı seviyede oluşabilecek bir girdap (Siklon) yağışların uzun süre benzer yerlere düşmesine ve su baskınlarına yol açabilir. Dolu yağışlarının neredeyse yüzde 95’i gündüz yağsa da (Daha yüksek enerji), gece yarısından sonra dolu yağdığı gözlemlenmiştir. Körfez civarında bu riske hazırlık yapılabilir.

Pazar günü dolu yağışı olasılığı düşüyor, atmosferin tehlikeli kaldıraç kuvveti pazar zayıflayacak görünüyor. Yine de yağmurlar Pazar günü İzmir dahil Ege’nin tamamı ve Karadeniz genelinde yağarken sıcaklıkları normallere çekecek.

Bu hafta sonu genel olarak öğle saatleri, Marmara’da ise bu gece yarısından itibaren kuvvetli hava olaylarına hazırlıklı olmakta yarar var. Çanakkale-İzmir açıklarında hortum, şimşek ve yıldırım aktivitesi görülebilir. Deniz üzerinde kuvvetli esecek rüzgar cumartesi sabahı ulaşımı Kuzey Ege’de aksatabilir.

Not: 19 Haziran Pazartesi Marmara’da yağmurlu başlayabilir, İstanbul-Edirne boyunca pazartesi sabahı yağmur, Gönen-Bandırma-Gelibolu arasında lokal dolu yağışları ve kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor. 20 Haziran Salı gününden itibaren batı bölgelerde yağışlar ve kuvvetli hava olayları bir süre için mola verecek görünüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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