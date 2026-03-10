Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun! | Son dakika haberleri

        Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun!

        İstanbul, Kuyumcukent'te maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon lira olduğu değerlendirilen parayı çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:19
        Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun!

        Kuyumcukent'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        20 MİLYON DEĞERİNDEKİ PARAYLA KAÇTILAR

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 07.20 sıralarında İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ve bir hafif ticari araçla gelen maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yaklaşık 20 milyon olduğu değerlendirilen çuvaldaki parayı çalarak kaçtı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olaydan kısa süre sonra bir şüpheli gözaltına alındı.

