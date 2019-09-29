Kayseri'de, yolda yürüyen 3 üniversite öğrencisi genç kıza, aracıyla yanlarından geçerken 'kızlar ne yapıyorsunuz?' dedikten sonra hakaret eden şahısla ilgili açılan davadan emsal karar çıktı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda, Gamze G. ile birlikte iki arkadaşına aracı ile yaklaşan 27 yaşındaki M.B., 'Kızlar ne yapıyorsunuz?' dedikten sonra hakaret etti. Plakayı alan Gamze G., 155'e ihbarda bulunduktan kısa bir süre sonra M.B. polis ekiplerince yakalandı. Olayın peşini bırakmayan Gamze G., M.B.'den şikayetçi oldu ve dava açıldı. 10 ay süren dava sonrasında ise zanlı M.B.'ye mahkeme 'basit cinsel taciz ve hakaret'ten 90 gün adli para cezası verdi.

'SESSİZ KALMADIM, ŞİKÂYETÇİ OLDUM'

Emsal olacak karar alınmasını sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Gamze G., "Ben Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadından sadece biriyim. Her gün taciz haberleri duyup, okurken bir gün bu benim de başıma geldi ve sokakta alkollü bir şahsın sözlü tacizine ve hakaretine uğradım. Herhangi bir cinsiyetin diğer bir cinsiyete yaptığı tacize sessiz kalmamak gerektiğini savunan biri olarak ben de sessiz kalmadım ve şahıstan şikayetçi oldum" dedi.

'BİR CEZASI OLDUĞUNU GÖSTERDİM'

Dava sürecinde psikolojik olarak çok yıprandığını anlatan genç kız, "Evet böyle bir olay yaşanmıştı ama 'davayı kazanabilecek miyim?', 'Başıma bir şey gelecek mi?' gibi aklımı meşgul eden, beni yiyip bitiren birçok soru vardı. 10 ay sonunda tanıklar, kamera görüntüleri, polis tarafından tutulan tutanaklar derken biz haklı olduğumuzu ispat ettik ve ben 26.09.2019 tarihindeki duruşma salonundan kazanmış bir şekilde çıktım. Şahıs cinsel taciz ve hakaret olmak üzere 2 ayrı suçtan ceza almıştı.

'BİR SÜRÜ KADININ SESİ OLDUĞUMU FARK ETTİM'

Bu mutluluğumu sosyal medya aracılığı ile paylaştım. Oradan gelen destek mesajlarıyla daha da gururlandım ve bir sürü kadının sesi olduğumu fark ettim. Bu tür olaylar gibi olaylar yaşayan bir sürü insan mesaj attı ve benden cesaret aldıklarını söylediler. Beni en çok mutlu eden şey ise kazandığım bu davanın emsal olarak gösterilecek olması. Ülkemizde 'laf atmanın bile' bir cezası olduğunu gösterdiğim için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.