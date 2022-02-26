Macron: Bu savaş sürecek, yönü Avrupa'ya döndü 0:00 / 0:00

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak” diyerek, “Hazırlıklı olmalıyız” çağrısında bulundu.

"SAVAŞ AVRUPA'YA DÖNDÜ"

Macron, savaşın yönünün Avrupa’ya döndüğünü de belirterek, “Bunu Başkan Putin tek taraflı olarak seçti. Trajik bir insani durum yaşanıyor. Direnen Ukrayna halkının yanında direnen bir Avrupa var" dedi.

SAVUNMA KONSEYİ'Nİ TOPLUYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Savunma Konseyi’ni toplayacak.

Fransa’da bulunan Elysee Sarayı, Rusya'nın Ukrayna tarafından saldırılarındaki 3’üncü gününde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'daki durum hakkında" bir savunma konseyi toplayacağını duyurdu. Konseyin yerel saat 17.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

Macron, bu sabah Tarım Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" diyerek, "Hazırlıklı olmalıyız" çağrısında bulunmuştu.