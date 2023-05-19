HABERTURK.COM

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.23'te gerçekleşen deprem, 12.56 km derinlikte kaydedildi. Deprem, Akçadağ başta olmak üzere Malatya'nın birçok ilçesinde hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, depremin 5 km derinlikte ve 4,0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.