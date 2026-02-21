Canlı
        Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        AFAD: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Giriş: 21.02.2026 - 06:57 Güncelleme: 21.02.2026 - 07:11
        Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre depremin 9.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Yapılan ilk saha çalışmasında bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

        Edirnede taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

        Edirnede debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

