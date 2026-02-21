Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre depremin 9.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Yapılan ilk saha çalışmasında bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.