HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de, 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Manisa depreminin büyüklüğünü 5.6 olarak geçerken daha sonra 5.4 olarak revize etti.

Bölgede artçılar devam ederken Manisa'da, saat 22:25'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu deprem sonrası bu kez de saat 22.48'de, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: CAN KAYBI VE YARALANMA SÖZKONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "An itibarıyla can kaybı ve yaralanma sözkonusu değildir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri derledik.

İşte 22 Ocak'ta yaşanan son depremlerin listesi...

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ 22 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.22 23:00:24 39.0457 27.8403 2.1 -.- 3.3 3.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.22 21:38:30 39.2530 25.5517 8.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:33:01 39.6580 25.8758 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 20:25:38 38.8275 27.2988 8.4 -.- 1.6 -.- KOZAKLAR-(MANISA) 2020.01.22 20:11:31 37.9365 27.9495 5.2 -.- 1.2 -.- YUKARIKAYACIK-(AYDIN) 2020.01.22 19:49:03 37.8755 27.9380 5.3 -.- 3.5 3.5 EMIRDOGAN-(AYDIN) 2020.01.22 19:34:26 38.9153 27.2810 5.0 -.- 2.6 -.- KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) 2020.01.22 19:20:31 40.2810 34.8773 24.0 -.- 1.6 -.- CIRCIR-ALACA (CORUM) 2020.01.22 19:05:56 38.9085 27.2918 7.8 -.- 2.1 -.- UZUNLAR-(MANISA) 2020.01.22 19:02:29 39.8715 41.6252 9.1 -.- 1.4 -.- BULKASIM-PASINLER (ERZURUM) 2020.01.22 18:45:03 39.3347 41.1117 6.1 -.- 1.8 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) 2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR)

MANİSA VALİSİ: YARALI YOK

Depremin ardından yetkililerden de açıklamalar peş peşe geldi. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu ise, "Şehir merkezinde ciddi sıkıntı yok, yıkılmış bina haberi de gelmedi. Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Deprem; İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerden de hissedilirken İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin bir açıklama geldi.

Açıklamada, "AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.