Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Manisa'da birlikte alkol aldıkları değerlendirilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine S.P., Uğur Çakmak'ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çakmak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu kullandığı şüphesiyle örnek alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turan Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. (33) ile Uğur Çakmak (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P., yanındaki bıçakla Çakmak'ı yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Uyuşturucu kullandığı şüphesi üzerine kan ve idrar örneği alınması için hakkında işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çakmak'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.