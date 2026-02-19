İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2007 tarihli kararına göre İstanbul il sınırları içerisindeki alışveriş merkezi otoparkları 3 saate kadar ücretsiz olmalı. Fakat İstanbul'daki pek çok AVM Danıştay kararıyla da tasdiklenen bu kuralı resmen görmezden geliyor. Kimi 30 dakika sonrası 120 TL otopark ü... Daha Fazla Göster

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2007 tarihli kararına göre İstanbul il sınırları içerisindeki alışveriş merkezi otoparkları 3 saate kadar ücretsiz olmalı. Fakat İstanbul'daki pek çok AVM Danıştay kararıyla da tasdiklenen bu kuralı resmen görmezden geliyor. Kimi 30 dakika sonrası 120 TL otopark ücreti alıyor, kimi 2 saatlik park için 200 TL talep ediyor. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Onur Özel AVM otoparklarını gezdi, vatandaşa ücretsiz olması gereken otoparklarda hukuk tanımazlığı gözlemledi. Daha Az Göster