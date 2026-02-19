Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        BAŞSAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'nın haberine göre; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        12-17 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        8 KİŞİ YAKALANDI

        Operasyonda G.B. (38), S.G. (25), C.T. (26), S.K. (33), M.D. (34), H.İ.K. (21), E.A. (45) ve M.P. (28), gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLERE AİT YERLER ARANDI

        Şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçta yapılan aramalarda; toplam 198,74 gram metamfetamin, 16,7 gram bonzai, 15 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        ÇIKARILDKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!

        İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 2007 tarihli kararına göre İstanbul il sınırları içerisindeki alışveriş merkezi otoparkları 3 saate kadar ücretsiz olmalı. Fakat İstanbul'daki pek çok AVM Danıştay kararıyla da tasdiklenen bu kuralı resmen görmezden geliyor. Kimi 30 dakika sonrası 120 TL otopark ü...
        #Son dakika haberler
        #Manisa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm