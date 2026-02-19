Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
BAŞSAVCILIK ÇALIŞMA BAŞLATTI
DHA'nın haberine göre; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
12-17 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
8 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda G.B. (38), S.G. (25), C.T. (26), S.K. (33), M.D. (34), H.İ.K. (21), E.A. (45) ve M.P. (28), gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERE AİT YERLER ARANDI
Şüphelilere ait ev, iş yerleri ve araçta yapılan aramalarda; toplam 198,74 gram metamfetamin, 16,7 gram bonzai, 15 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ÇIKARILDKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.