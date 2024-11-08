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        Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: Soruşturma ve inceleme tamamlandı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan konser bütçeleri hakkında, "Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:06
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        Mansur Yavaş'tan konser açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlandığını açıkladı. Yavaş, "Bahsedilen rakamların, yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" derken, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlandığını söyledi.

        Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.

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        Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşma zamanı gelmiştir.

        Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. İktidar partisinin etkinlikleriyle karşılaştırmalı giderleri tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

        Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır.

        Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız."

        Yavaş, "Ankaralılar müsterih olsun verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Önceki dönemde yapılan bu organizasyonlara ne kadar para ödendiğini duyunca oldukça şaşıracağınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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