Mardin’de otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı... Hayatını kaybetti
Mardin'de otomobilden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Sergen Çalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:50
Mardin’in Nusaybin ilçesinde S.Ç., otomobilinden indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
SALDIRIYA UĞRADI
DHA'daki habere göre olay; saat 16.00 sıralarında Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç., otomobilden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Sergen Çalı (24), kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
