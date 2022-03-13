Mariupol'daki büyük yıkım! 0:00 / 0:00

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Maxar Technologies tarafından cumartesi günü yayınlanan yeni uydu görüntülerinde, Mariupol'daki binalarda ve altyapıda büyük hasar olduğu ortaya çıktı.

Rus birlikleri, cumartesi günü Ukrayna genelinde saldırılarını sürdürmeye devam etti ve nüfuslu bölgeleri hava saldırılarıyla vurdu.

Liman kenti Mariupol yine yoğun bombardımanın odak noktası oldu.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Mariupol'da bir caminin vurulduğu iddia edilmişti. Ancak caminin bulunmadığı camiye yakın bir yere roket düştüğü ortaya çıktı.

Caminin vurulup vurulmadığını Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Habertürk'e anlattı. Hacıoğlu "Rusya camiyi vurmadı. Camiye yakın 700 metre yakınında bir yere roket düştü. Camiye 2 km yakın mesafede olan bir mahalle de bombalanıyor. Sabah 6'dan akşama kadar da o bölgeler bombalandı. Tabii ki saldırılar sırasında istenilen hedefler dışında istenmeyen hedefler de vurulabiliyor o yüzden bizim caminin de bombalanma riski tabii ki var" diyerek yanıt verdi.