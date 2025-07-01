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        Haberler Gündem Güncel Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

        Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.47'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu ve merkezinin de Bursa Gemlik olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:37
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        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
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        Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 11.47'de, merkez üssü Gemlik olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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