Marmara'da feci olay! Vapurdan düştü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halindeki vapurdan denize düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. 60 yaşlarında bir şahıs, Adalar seferini yapan vapurda denizi seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü.

Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı.