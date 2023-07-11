İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu Mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 5 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.2 artarak 37 milyar 696 milyon dolara ulaştı

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar oldu.

Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 37 milyar 696 dolara ulaştı. Açık ilk 5 ayda geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 44.2 yükseldi.

Mayıs itibarıyla 12 aylık cari açık ise 59 milyar 961 milyon dolara ulaştı.

Dönem Cari açık (milyon $) 2022 Ocak-Mayıs -26.140 2023 Ocak -10.350 2023 Şubat -9.090 2023 Mart -4.901 2023 Nisan -5.422 2023 Mayıs -7.933 2023 Ocak-Mayıs -37.696

RESMİ REZERVLERDE 16.6 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Mayıs ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon doları bulurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon ABD doları oldu.

Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 16 milyar 578 milyon dolar net azalış kaydedildi.