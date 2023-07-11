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        İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu

        Mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 5 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.2 artarak 37 milyar 696 milyon dolara ulaştı

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 10:02
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
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        Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar oldu.

        Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

        Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 37 milyar 696 dolara ulaştı. Açık ilk 5 ayda geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 44.2 yükseldi.

        Mayıs itibarıyla 12 aylık cari açık ise 59 milyar 961 milyon dolara ulaştı.

        Dönem Cari açık (milyon $)
        2022 Ocak-Mayıs -26.140
        2023 Ocak -10.350
        2023 Şubat -9.090
        2023 Mart -4.901
        2023 Nisan -5.422
        2023 Mayıs -7.933
        2023 Ocak-Mayıs -37.696

        RESMİ REZERVLERDE 16.6 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

        Mayıs ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon doları bulurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon ABD doları oldu.

        Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 16 milyar 578 milyon dolar net azalış kaydedildi.

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